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Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Володарка титулу «Королева України» пішла служити до ЗСУ і зустріла на фронті кохання
Євгенія прокопенко змінила сукню на однострій
фото з відкритих джерел

Весілля пари відбулося просто під час ворожого штурму

Володарка титулу «Королева України-Земля-2012» Євгенія Прокопенко мобілізувалася до лав Збройних сил України. Вона пройшла курси такмеду, змінила сукню на однострій, а туфлі – на берці. Евакуює поранених з найгарячіших місць, надає першу допомогу у дорозі та на стабпункті, на її рахунку багато врятованих життів. Але головна зміна яка сталася поза цивільним життям – кохання з першого погляду. На війні вона зустріла майбутнього чоловіка, парамедика Олександра з позивним Рагнар. На фронті пара й одружилася. Про це Євгенія Прокопенко розповіла в інтерв’ю «Уніан».

Євгенія, яка отримала позивний Міледі, розказала, як саме відбулася її зустріч із судженим.

Євгенія під час перемоги на конкурсі краси
Євгенія під час перемоги на конкурсі краси
фото: Уніан

«Він приїжджав з екіпажем «Госпітальєрів» до іншого бату, який стояв разом з нами. І вони заїхали до нас, щоб десь знайти будиночок для ночівлі. І ось, виходить Сашко, два метри на зріст, вітаємось, і перше, про що питаю: «Який у вас зріст?». В той момент наші очі зустрілись, і у нього вони були такі добрі-добрі, щирі-щирі (при тому, що він виглядає дуже кремезним чоловіком)… Цей духовний, душевний зв'язок був просто з першого погляду.

Євгенія та її чоловік
Євгенія та її чоловік
фото з відкритих джерел

Ми почали спілкуватись. І, дивно, але Сашко зробив пропозицію через чотири дні після знайомства: простягнув мені… кільце від гранати. Я це перевела на жарт, адже ми знайомі чотири дні, ніяких стосунків ще нема, і тут така пропозиція! Подумала: «Що там в тебе в голові?!». Але при тому, що я цю людину взагалі не знаю, чомусь була готова сказати: «Так!».

За півтора місяці я відчула, що це моя людина. Я тоді лежала в Дніпрі, в лікарні, з контузією та з ковідом, а Сашко був поруч. І ми вирішили, що в наш батальйон повинні повертатися вже як пара – ми повинні бути разом. Прямо з лікарні разом приїхали до комбата і попросили нас розписати».

Весілля пари відбулося просто під час ворожого штурму.

«Це було торік, 24 грудня. В цей день зранку вдягаю фату, і роблю це під крики в рації – чую, що почався штурм. Не наш, ворога! Всі залишаються на позиції, дуже багато поранених. Серед них друзі, які повинні були приїхати на весілля… Від цього просто сльози на очах. Телефоную у штаб, питаю: «Чи можемо перенести свято?», кажу, що я з Сашком зараз готова їхати працювати, займатись евакуацією. Відповідають: «Ти з глузду з'їхала? У тебе весілля!». І нас розписали», – поділилася Міледі.

На весілля приїхало мало людей
На весілля приїхало мало людей
фото: Євгенії Прокопенко

Подружжя і зараз перебуває на фронті. Євгенія жартома скаржиться, що Олександр намагається вберегти її від усіляких негараздів, і це інколи заважає працювати.

До слова, артист Віталій Козловський, який вперше став батьком, розкрив ім'я свого первістка: синочка назвали Оскаром. В інтерв'ю співак розповів, чому обрав для сина таке незвичне ім'я. За його словами, вперше про це ім'я він почув в Італії, де гостював у мами. Саме там одна українка назвала сина Оскаром.

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Теги: земля весілля свято штурм

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