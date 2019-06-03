Канада призупинила роботу посольства у Венесуелі



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Глава МЗС Канади Христя Фріланд повідомила, що наприкінці червня закінчуються візи канадських дипломатів у Венесуелі

Протягом найближчих місяців Оттава не рекомендує громадянам Канади відвідувати Венесуелу

Влада Канади ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи посольства країни у Венесуелі, а також про непродовження віз венесуельським дипломатам в Оттаві.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Канади Христі Фріланд.

«На жаль, в кінці цього місяця візи канадських дипломатів у Венесуелі закінчуються, і вони більше не можуть їх продовжити при режимі Мадуро. Тому у нас не залишається іншого вибору, крім як тимчасово призупинити роботу нашого посольства в Венесуелі, (відповідне рішення) вступає в силу негайно», - оголосила міністр.

Фріланд додала, що Оттава прийме відповідні заходи до венесуельських дипломатів, «відправленимх режимом Мадуро в Канаду».

За її словами, дану ситуацію спровокувала нинішня влада Венесуели, яка «зробила кроки по обмеженню можливості роботи іноземних посольств».

Фріланд повідомила, що консульські послуги, які раніше надавалися посольством Канади в Каракасі, тепер будуть надавати дипломати в канадській дипмісії в Колумбії.

Вона також підкреслила, що протягом найближчих місяців Оттава не рекомендує громадянам Канади відвідувати Венесуелу.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.