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    У світі

    Канада призупинила роботу посольства у Венесуелі

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    <p>Глава МЗС Канади Христя Фріланд повідомила, що наприкінці червня закінчуються візи канадських дипломатів у Венесуелі</p> - Канада призупинила роботу посольства у Венесуелі

    Глава МЗС Канади Христя Фріланд повідомила, що наприкінці червня закінчуються візи канадських дипломатів у Венесуелі

    Протягом найближчих місяців Оттава не рекомендує громадянам Канади відвідувати Венесуелу

    Влада Канади ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи посольства країни у Венесуелі, а також про непродовження віз венесуельським дипломатам в Оттаві.

    Про це йдеться в заяві глави МЗС Канади Христі Фріланд.

    «На жаль, в кінці цього місяця візи канадських дипломатів у Венесуелі закінчуються, і вони більше не можуть їх продовжити при режимі Мадуро. Тому у нас не залишається іншого вибору, крім як тимчасово призупинити роботу нашого посольства в Венесуелі, (відповідне рішення) вступає в силу негайно», - оголосила міністр.

    Фріланд додала, що Оттава прийме відповідні заходи до венесуельських дипломатів, «відправленимх режимом Мадуро в Канаду».

    За її словами, дану ситуацію спровокувала нинішня влада Венесуели, яка «зробила кроки по обмеженню можливості роботи іноземних посольств».

    Фріланд повідомила, що консульські послуги, які раніше надавалися посольством Канади в Каракасі, тепер будуть надавати дипломати в канадській дипмісії в Колумбії.

    Вона також підкреслила, що протягом найближчих місяців Оттава не рекомендує громадянам Канади відвідувати Венесуелу.

    Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

    Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.

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