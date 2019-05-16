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    США припинили авіасполучення з Венесуелою

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    США припинили авіасполучення з Венесуелою

    У США заявили про загрозу безпеки пасажирів, літаків і членів екіпажів, які прибувають і залишають Венесуелу

    Адміністрація США тимчасово припиняє авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

    Про це йдеться в заяві міністра транспорту США Елейн Прат, передає Reuters.

    «Міністерство внутрішньої безпеки дійшло висновку, що є загроза безпеці пасажирів, літаків і членів екіпажів, які прибувають і залишають Венесуелу, що вимагає негайного припинення всіх рейсів цивільної авіації між США і Венесуелою», - йдеться в заяві.

    Раніше лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

    Також Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

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