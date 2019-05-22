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    Болтон закликав Мадуро піти з посади

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    <p>Мадуро продовжує боятися голосу людей, зауважив Болтон</p> - Болтон закликав Мадуро піти з посади

    Мадуро продовжує боятися голосу людей, зауважив Болтон

    Болтон підкреслив, що Мадуро блокує у Венесуелі доступ до Інтернету протягом декількох тижнів

    Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.

    Про це Болтон написав у Twitter 22 травня.

    «Мадуро продовжує боятися голосу людей, блокує доступ до Інтернету протягом декількох тижнів і прагне підірвати демократично обрані голоси у Венесуелі. Мадуро відчайдушно намагається відволіктися від єдиного реального рішення у Венесуелі: свого виходу», - зазначив Болтон.

    Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сектору оборони та спецслужб Венесуели, а також проти компаній і танкерів, які беруть участь у незаконному обороті венесуельської нафти.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею - парламент країни, що зараз контролюється опозицією.

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