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    У світі

    Путін зачистив усі дані про бізнес Кабаєвої

    Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день - Путін зачистив усі дані про бізнес Кабаєвої
    Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день
    фото з відкритих джерел

    Тепер дані холдингу Кабаєвої засекречені

    З відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг «Національна Медіа Група», який раніше очолювала його коханка чи дружина Аліна Кабаєва. Як повідомляє телеграм-канал «Можемо пояснити», реєстр зачистили після введення проти пані Кабаєвої санкцій.

    Влада видаляє з інтернету фінансову звітність і інших російських компаній.

    Повідомляється, що з загальноросійського ресурсу бухгалтерської звітності (ГІР БО) були видалені фінансові документи всіх юридичних осіб. Раніше там можна було знайти пояснення та аудиторські висновки — наприклад про медіахолдинг «Національна Медіа Група», якому належать Перший канал, РЕН ТВ, МІЦ «Известия» та інші ЗМІ.

    Зі звіту за 2020 рік випливало, що на зарплати керівництва НМГ було витрачено понад 1,7 млрд рублів. При цьому аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers у своїй доповіді повідомляла про відмову медіагрупи розкрити точні цифри, наприклад, доходів голови ради директорів Аліни Кабаєвої та президента Кирила Ковальчука.

    Дані про зарплату ексгімнастки, яка вважається неофіційною дружиною президента Путіна, все ж таки просочилися у ЗМІ. Перебуваючи на посаді топменеджера, Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день. Тепер дані цієї структури взагалі засекречені.

    Канал також повідомляє, що тотальне зачищення документів пов'язане з постановою уряду РФ від 18 березня «Про особливості доступу до інформації…». Прем'єр Мішустін фактично дозволив компаніям не розкривати свого фінансового становища.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Велика Британія розширила список санкцій щодо Росії. До нього включені, зокрема, коханка Путіна Аліна Кабаєва та колишня дружина російського диктатора Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна.

    Кілька тижнів тому Аліна Кабаєва засвітила обручку.

    Читайте також: Люди Путіна полюють на колишнього коханця Кабаєвої, – Daily Mail
    Теги: росія окупанти війна путін бізнес документи Україна окупація реєстр #stoprussia
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    Путін зачистив усі дані про бізнес Кабаєвої