Путін зачистив усі дані про бізнес Кабаєвої

Аліна заробляла близько 1 млн. рублів на день

Тепер дані холдингу Кабаєвої засекречені

З відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг «Національна Медіа Група», який раніше очолювала його коханка чи дружина Аліна Кабаєва. Як повідомляє телеграм-канал «Можемо пояснити», реєстр зачистили після введення проти пані Кабаєвої санкцій.

Влада видаляє з інтернету фінансову звітність і інших російських компаній.