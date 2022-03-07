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    Коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії – ЗМІ

    За інформацією ЗМІ, у всіх дітей диктатора швейцарські паспорти - Коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії – ЗМІ
    За інформацією ЗМІ, у всіх дітей диктатора швейцарські паспорти
    фото: російські ЗМІ

    У Аліни двоє маленьких хлопчаків та дівчата-двійнята від Путіна

    Подейкують, розв'язавши війну проти України, За однією із версій журналістів, 69-річний російський диктатор Володимир Путін заховався з усім своїм сімейством у бункері десь у Сибіру. Проте з'явилася й іще одна версія щодо місцеперебування «тіньової першої леді» Аліни Кабаєвої та їхніх дітей. Про це пише видання Page Six.

    Коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії.

    «Поки Путін здійснює напад на Україну, атакуючи безневинних громадян та спричиняючи кризу з біженцями, його родина відсиджується в дуже усамітненому та дуже безпечному шале десь у Швейцарії – принаймні, зараз», – зазначив інформатор.

    «У Аліни двоє маленьких хлопчаків та дівчата-двійнята від Путіна, які народилися в Швейцарії. У всіх дітей швейцарські паспорти, і, гадаю, в неї теж», – розказав він.

    Як повідомлялося, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський президент Володимир Путін сховався в бункері на Уралі.

    Нагадаємо, Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва висловилася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу

    Теги: ЗМІ діти Путін #stoprussia
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    Коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії – ЗМІ