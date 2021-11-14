Карта побиту для іноземців: влада Польщі готує три важливих нововведення

Новий закон дозволить іноземцям не змінювати посвідки на проживання при зміні роботодавця

Сейм Польщі 16-17 листопада розгляне законопроєкт, який дозволить іноземцям не змінювати посвідки на проживання при зміні роботодавця. У разі прийняття законопроєкту і введення в дію, раніше подані справи теж підлягатимуть новим правилам. Про це повідомляє «Іn Рoland».

Перша зміна у законі стосується того, що якщо заробітчанин отримав дозвіл на перебування і вирішив змінити роботу, тоді він матиме право написати заяву для зміни рішення воєводи і протягом двох місяців (60 днів) орган повинен змінити документ, а сама посвідка на проживання не змінюється. Також іноземець матиме право не з’являтися в воєводській адміністрації та робити відбитки пальців для цієї послуги. Державний мит на зміну рішення про перебування і роботу коштуватиме 220 злотих (1 422 грн).

Друге нововведення – кореспондеція з органом вестиметься через електронні засоби зв’язку, що вказав іноземець, щоб скоротити видатки на поштові витрати та швидше отримувати потрібну інформацію. Але треба бути уважними, тому що можна прогаяти час, який дають на відповідь в установі, якщо невчасно ознайомиться з інформацією, або надати некоректну електрону адресу. Змінити форму листування можна лише при отриманні згоди від іноземця. Електронним шляхом також буде відбуватися перевірка від правоохоронців, чи не становить людина загрозу Польщі в установах ABW, а також від прикордонної служби країни.

Третій пункт – відсутність вимог до іноземця мати житло у польській державі та скасування необхідності доводити наявність стабільного і регулярного джерела доходів заробітчанина. Тепер для отримання карти побиту можна буде лише заробляти не нижче мінімальної заробітної плати у Польщі – це 3 010 злотих брутто з наступного року (19 466 грн).

Якщо Сенат схвалить цей законопроєкт, тоді його повинен буде підписати президент Польщі, а далі він опублікується у Журналі Законів. Після публікації закон вступить у силу через два тижні.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому. На її думку, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі 27 млрд доларів збитків щорічно.

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