За добу у Києві від коронавірусу померли 50 людей

У Києві виявили за минулу добу 447 хворих на коронавірус

У Києві виявили за минулу добу 447 хворих на коронавірус, 50 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 50 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6 874 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 858», – повідомив Кличко.

Минулої доби у столиці захворіли:

246 жінок віком від 18 до 92 років;

157 чоловіків віком від 18 до 93 років;

23 дівчинки від 4 місяців до 17 років;

21 хлопчик від 4 до 17 років.

Серед тих, хто померли:

28 жінок від 34 до 86 років;

22 чоловіки від 38 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 248 осіб з підозрою на коронавірус і пневмонію.

Одужали минулої доби 232 людини. Загалом коронавірус подолали 239 454 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 126, в Оболонському – 68 та в Дніпровському районі – 56 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на Одещині жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.