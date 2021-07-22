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    Скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому

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    Якщо люди будуть бачити перспективи, вони залишаться навіть за серйозної різниці в заробітку - Скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому
    Якщо люди будуть бачити перспективи, вони залишаться навіть за серйозної різниці в заробітку

    Соціологиня назвала необхідний рівень зарплати

    Проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні.

    Якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Про це інформує «Суспільне».

    За твердженням соціологині, якщо в Україні буде нормальна економічна, політична та соціальна ситуація, а люди будуть бачити перспективи, вони залишаться навіть за серйозної різниці в заробітку. Звісно, не йдеться про різницю у 2-5 разів, втім про 30% – дуже ймовірно.

    «Зараз Польща – найбільший центр концентрації українських мігрантів. Якщо бізнес підніме заробітну плату в Україні до 70% польської зарплати, то значна частина людей не поїде», – стверджує Елла Лібанова.

    Спеціалістка відзначає – набагато важче із тими, хто «вже кинув коріння за кордоном». Люди бачать там своє майбутнє і навряд спокусяться навіть на значні покращення у економічному житті України. Заробітчанам треба весь час пояснювати, що Україна рухається в правильному напрямку і що нічого не буває швидко, зазначає спеціалістка.

    Ринок праці змінюється дуже швидко, активними пошукачами є люди, які через особливість часу не отримали нормальної освіти і не мають досвіду.

    Водночас населення України старішатиме, і відповідно, старішатиме робоча сила. Зростатиме навантаження особами старшого віку, які вже не можуть працювати.

    «Тому варто працювати з молоддю, дотягувати всіма силами їх кваліфікацію. Можливо, треба запропонувати певні пільги тим роботодавцям, які охоче беруть молодь на роботу, наприклад, невеликі гроші або додаткову рекламу у муніципальній сфері тощо», – розповіла Елла Лібанова.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі 27 млрд доларів збитків щорічно.

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    Теги: Польща гроші бізнес Україна заробітчани кордон населення молодь пільги
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    Скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому