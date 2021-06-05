Польща назвала кількість українців, які працюють в країні

Пандемія вплинула на кількість українців, які працюють в Польщі, але не дуже радикально

Дипломат розповів про те, як пандемія Covid-19 вплинула на трудову міграцію

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про кількість українців, які знайшли роботу в Польщі.

«Зараз у нас проходить дослідження. Я можу оперувати лише даними до пандемії коронавірусу. У нас дослідження операторів мобільного зв’язку, вони нарахували десь 1 млн 200 тис. виданих сім-карт українцям, які перебувають на території Польщі», – наголосив дипломат.

За інформацією Бартоша Ціхоцькі, це дуже грубі підрахунки, бо у когось є кілька сім-карт, у когось – жодної. «Згідно іншої статистики – це приблизно 1,5 млн українців, які одночасно перебувають у Польщі. Пандемія цю цифру дещо змінила, оскільки студенти з України здебільшого навчались дистанційно», – уточнив він.

Дипломат розповів і про те, як пандемія Covid-19 вплинула на трудову міграцію. За словами посла, на початку пандемії був період, коли всі запанікували. «У той нетривалий період може 10%-15% українців повернулося додому. Закрилися підприємства, фірми, була велика паніка щодо розповсюдження інфекції. Потім почалися економічні ускладнення і до Польщі приїхало ще більше українців. Збільшення відбулося з осені минулого року. Ми якось всі більш-менш звикли до пандемії. Розуміємо, що це дуже велика загроза. Але якщо в когось немає грошей, хтось не працює, зрозуміло, що питання виживання стає найактуальнішим», – акцентував увагу Бартош Ціхоцькі.

Додамо, що влада Польщі розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.

Також повідомлялося, що українським заробітчанам заборонять в'їзд до Польщі за порушення ряду умов.