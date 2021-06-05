На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців: яка ціна і хто зможе отримати щеплення

На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців

Щепитись зможуть трудові мігранти і студенти з України — їх вакцинуватимуть препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson

Українці зможуть вакцинуватись від коронавірусу на кордоні з Польщею з 8 червня. Про це розповів директор медичного центру Медик з Жешува Станіслав Мазур в коментарі Укрінформу.

Щепитись зможуть трудові мігранти і студенти з України — їх вакцинуватимуть препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson, сертифіковані в ЄС.

Ті, хто отримає щеплення двухдозовою вакциною, зможуть отримати другу дозу в Польщі - з 1 липня в країні не буде прив’язки до місця вакцинації.

Зробити щеплення можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краковець, Гребенне-Рава-Руська, Будомєж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.

Директор центру повідомив, що тестування і вакцинація проти коронавірусу коштуватиме українцеві зі знижкою 115 злотих (860 грн). Як відомо, тестування в Польщі є платною послугою, вакцинація - безкоштовною.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я Польщі дозволили вакцинувати іноземців, зокрема тих, хто має дозвіл на роботу в країні.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.