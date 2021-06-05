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    На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців: яка ціна і хто зможе отримати щеплення

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    На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців - На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців: яка ціна і хто зможе отримати щеплення
    На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців
    Фото з відкритих джерел

    Щепитись зможуть трудові мігранти і студенти з України — їх вакцинуватимуть препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson

    Українці зможуть вакцинуватись від коронавірусу на кордоні з Польщею з 8 червня. Про це розповів директор медичного центру Медик з Жешува Станіслав Мазур в коментарі Укрінформу.

    Щепитись зможуть трудові мігранти і студенти з України — їх вакцинуватимуть препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson, сертифіковані в ЄС.

    Ті, хто отримає щеплення двухдозовою вакциною, зможуть отримати другу дозу в Польщі - з 1 липня в країні не буде прив’язки до місця вакцинації.

    Зробити щеплення можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краковець, Гребенне-Рава-Руська, Будомєж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.

    Директор центру повідомив, що тестування і вакцинація проти коронавірусу коштуватиме українцеві зі знижкою 115 злотих (860 грн). Як відомо, тестування в Польщі є платною послугою, вакцинація - безкоштовною.

    Раніше в Міністерстві охорони здоров’я Польщі дозволили вакцинувати іноземців, зокрема тих, хто має дозвіл на роботу в країні.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

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    Теги: мігранти українці щеплення вакцинація трудові мігранти
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    На кордоні з Польщею розпочнеться вакцинація українців: яка ціна і хто зможе отримати щеплення