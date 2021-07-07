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    Які зарплати пропонують українцям у Польщі

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    Хто може очікувати на непогані умови на заробітках - Які зарплати пропонують українцям у Польщі
    Хто може очікувати на непогані умови на заробітках

    Вакансій побільшало на третину, та не для всіх спеціальностей

    Українцям у Польщі пропонують заробітну плату до $5 тис. і безкоштовне житло, обіцяють працівників довозити до місця роботи, забезпечувати спецодягом та обладнанням. Вакансій побільшало на третину.

    Найбільший попит мають лікарі, фахівці з укладання плитки, бетонники, фахівці з автоматики, покрівельники, слюсарі, техніки дорожнього будівництва, пише OBOZREVATEL.

    Як і раніше, Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами для наших заробітчан.

    У Європейському Союзі попит на українських працівників збільшився на 40%.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща повернула обов’язковий карантин для українців: які є винятки.

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    Теги: Польща Чехія житло карантин
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    Які зарплати пропонують українцям у Польщі