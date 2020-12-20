Казахстан посилить карантин на Новий рік

При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти у роздробі на 24%

Обмеження будуть діяти з 25 грудня по 5 січня

В Казахстані посилюються обмежувальні заходи, введені через коронавірус. Відповідне рішення прийняв уряд Казахстану.

Так, у країні буде заборонено проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, у тому числі новорічних ранків та святкових корпоративів.

Крім цього, уряд посилить обмежувальні заходи на найбільшому у Казахстані нафтогазовому родовищі «Тенгіз» до стабілізації ситуації з Covid-19.

При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти у роздробі на 24%.

Крім того, з третього кварталу навчального року для випускних класів (9,11,12 класу) розглядається комбіноване навчання (70% предметів – у традиційному форматі, 30% – дистанційно).

Нагадаємо, що у Казахстані зобов'язали носити маски до кінця року.