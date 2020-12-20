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    У світі

    Казахстан посилить карантин на Новий рік

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    <p>При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти у роздробі на 24%</p> - Казахстан посилить карантин на Новий рік

    При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти у роздробі на 24%

    Фото з відкритих джерел

    Обмеження будуть діяти з 25 грудня по 5 січня

    В Казахстані посилюються обмежувальні заходи, введені через коронавірус. Відповідне рішення прийняв уряд Казахстану.

    Так, у країні буде заборонено проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, у тому числі новорічних ранків та святкових корпоративів.

    Крім цього, уряд посилить обмежувальні заходи на найбільшому у Казахстані нафтогазовому родовищі «Тенгіз» до стабілізації ситуації з Covid-19.

    При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти у роздробі на 24%.

    Крім того, з третього кварталу навчального року для випускних класів (9,11,12 класу) розглядається комбіноване навчання (70% предметів – у традиційному форматі, 30% – дистанційно).

    Нагадаємо, що у Казахстані зобов'язали носити маски до кінця року.

    Теги: Казахстан ціни навчання карантин уряд коронавірус
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