Керівництво Китаю закликало громадян менше їсти і пригрозило «ефективними заходами» за розтрату харчів



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Керівник Китаю поінформував про створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства

Сі Цзіньпін назвав звичку до марнотратства в їжі «сумною і шокуючою»

Глава КНР Сі Цзіньпін закликав співгромадян бути ощадливими у питанні споживання їжі. Про це повідомило 11 серпня агентство Синьхуа.

«Незважаючи на те, що рік за роком ми збираємо (великі) врожаї зерна, як і раніше необхідно зі свідомістю ставитися до продовольчої безпеки», - зазначив китайський лідер.

Сі Цзіньпін назвав звичку до марнотратства в їжі «сумною і шокуючою».

Керівник Китаю поінформував про створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства.

«Необхідно зміцнити роз'яснювальну діяльність і (заходи) щодо освіти (громадян), а також виростити звичку економити і зробити так, щоб суспільство вважало марнотратство ганебним і пишалося ощадливістю», - сказав Сі Цзіньпін.

Зазначається, що глава КНР неодноразово закликав населення до заощадливості у споживанні їжі, а також різко виступав проти розтрати продуктів харчування.

Як повідомлялося, Китай потерпає від нової біди. Країні загрожує дефіцит продовольства. Сильна повінь знищила тисячі гектарів сільськогосподарських угідь в Китаї.

На тлі пандемії коронавірусу в першому кварталі ВВП країни впав на 6,8%, однак у другому кварталі почалося відновлення.

До слова, українські аграрії висміяли зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна. З огляду на низку обставин в Україні цього року рекордні врожаї неможливі навіть теоритечно. Зокрема аграрії згадують і про відсутність снігу взимку, дощів навесні, посуху на півдні України, які згубно вплинула на посіви.