  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Керівництво Китаю закликало громадян менше їсти і пригрозило «ефективними заходами» за розтрату харчів

    • Розсилка
    Керівник Китаю поінформував про створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства - Керівництво Китаю закликало громадян менше їсти і пригрозило «ефективними заходами» за розтрату харчів
    Керівник Китаю поінформував про створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства

    Сі Цзіньпін назвав звичку до марнотратства в їжі «сумною і шокуючою»

    Глава КНР Сі Цзіньпін закликав співгромадян бути ощадливими у питанні споживання їжі. Про це повідомило 11 серпня агентство Синьхуа.

    «Незважаючи на те, що рік за роком ми збираємо (великі) врожаї зерна, як і раніше необхідно зі свідомістю ставитися до продовольчої безпеки», - зазначив китайський лідер.

    Сі Цзіньпін назвав звичку до марнотратства в їжі «сумною і шокуючою».

    Керівник Китаю поінформував про створення довгострокового механізму для ефективної боротьби з розтратою продовольства.

    «Необхідно зміцнити роз'яснювальну діяльність і (заходи) щодо освіти (громадян), а також виростити звичку економити і зробити так, щоб суспільство вважало марнотратство ганебним і пишалося ощадливістю», - сказав Сі Цзіньпін.

    Зазначається, що глава КНР неодноразово закликав населення до заощадливості у споживанні їжі, а також різко виступав проти розтрати продуктів харчування.

    Як повідомлялося, Китай потерпає від нової біди. Країні загрожує дефіцит продовольства. Сильна повінь знищила тисячі гектарів сільськогосподарських угідь в Китаї.

    На тлі пандемії коронавірусу в першому кварталі ВВП країни впав на 6,8%, однак у другому кварталі почалося відновлення.

    До слова, українські аграрії висміяли зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна. З огляду на низку обставин в Україні цього року рекордні врожаї неможливі навіть теоритечно. Зокрема аграрії згадують і про відсутність снігу взимку, дощів навесні, посуху на півдні України, які згубно вплинула на посіви.

    Китай продукти ВВП аграрії голодування повінь харчування населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ