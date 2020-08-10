Китай потерпає від нової біди. Країні загрожує дефіцит продовольства



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Центральні та південні регіони Китаю потерпають від масштабних повеней Фото: Tang Yang / Xinhua / AP

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю оцінює економічні збитки від повені у $21 мільярд

Сильна повінь знищила тисячі гектарів сільськогосподарських угідь в Китаї. Фермери зазнали величезних збитків, оскільки опади знищили врожай рису, сої та кукурудзи, пише CNN

Видання наголошує, що повінь завдала нового удару по другій економіці світу і це стало найгіршим з того, що пережила країна за останні роки. Міністерство з надзвичайних ситуацій країни оцінює прямі економічні збитки в 21 мільярд доларів, постраждали близько 55 мільйонів чоловік.

Стверджується, що напружені відносини між Китаєм і більшості країн Заходу, а також пандемія коронавірусу можуть ускладнити імпорт продуктів харчування до країни. Тим часом, ситуація з повінню може незабаром посилитися: більшу частину серпня очікуються сильні дощі.

На думку аналітиків Nomura, якщо дощі припиняться до кінця місяця, зростання сільського господарства може впасти майже на процентний пункт з липня по вересень, що еквівалентно 1,7 мільярда доларів. Аналітики китайської брокерської фірми Shenwan Hongyuan підрахували, що країна може втратити 11,2 мільйона тонн продовольства в порівнянні з минулим роком.

Експерти вже відзначають зростання ціни на кукурудзу, минулого місяця вона була на 20% вище, ніж рік тому. Виросла і вартість сої. Пекін відреагував на кризу спробами стабілізувати ціни і збільшити пропозицію, в тому числі за рахунок використання стратегічних запасів.

На тлі пандемії коронавірусу в першому кварталі ВВП країни впав на 6,8%, однак у другому кварталі почалося відновлення. Економіка Китаю за цей період збільшилася на 3,2%.

До слова, українські аграрії висміяли зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна. З огляду на низку обставин в Україні цього року рекордні врожаї неможливі навіть теоритечно. Зокрема аграрії згадують і про відсутність снігу взимку, дощів навесні, посуху на півдні України, які згубно вплинула на посіви.