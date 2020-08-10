Аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна



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Фермери шоковані цифрами, які оприлюднила організація, яка лобіює інтереси експортерів зерна

Українські фермери обурені останнім прогнозом врожаю зернових, який тиждень тому оприлюднила Українська зернова асоціація. Нагадаємо, ця структура лобіює інтереси експортерів зерна в Україні, і завжди протистоїть будь-яким обмеженням для вивезення збіжжя за кордон. 4 серпня УЗА заявила, що Україна, яка пережила безсніжну зиму та посушливу весну, збере рекордний врожай. Така заява збурила аграріїв.

Зокрема, учасники групи «Спілка аграріїв України» у коментарях до заяви Асоціації нагадують, що з огляду на низку обставин цього року рекордні врожаї неможливі навіть теоритечно. Зокрема аграрії згадують і про відсутність снігу взимку, дощів навесні, посуху на півдні України, які згубно вплинула на посіви.

«Одеська область практично вся «випала». В цілому на півдні України дуже слабкі врожаї. Невже середина і «верх» України компенсують урожай?», - питають аграрії. «Та й в центрі урожай ранніх зернових «не ахті», це в них по кабінетах рекордні врожаї», - відповідають коментатори у групі.

«Поспілкуйтесь з аграріями, подивіться на поля, південь України, просто жах, центральна частина сохне. Які рекорди? Не пишіть дурниць», - наголошують фахівці.

«Від незнання ситуації і відсутності достовірної інформації в районах пишуть дурню», - наголошують аграрії.

Крім того учасники аграрної групи наголошують, що ця статистика – це «дані з космосу», «кукурудзи не буде», «половина України засохла», а такий моніторинг роздувається, щоб скинути ціну на зерно.

«А у них кожен рік рекордний. Звикли до радянської прикрашеної статистики. А хай би реально проїхались по регіонах. Я такого тяжкого року не пам'ятаю», - йдеться в повідомленні групи «Спілка аграріїв України».

До слова, раніше повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

Також нагадаємо, що в Україні зафіксовано спад експорту зернових.

Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.