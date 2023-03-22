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Хочуть «Великої Угорщини»: футболісти сусідньої країни потрапили у геополітичний скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хочуть «Великої Угорщини»: футболісти сусідньої країни потрапили у геополітичний скандал
фото: з відкритих джерел

Футбольна асоціація Угорщини хоче використати прапор «Великої Угорщини»,  на що обурились сусідні країни

УЄФА та організація FARE («Футбол проти расизму в Європі») дозволили угорцям використовувати символіку «Великої Угорщини» на своїх матчах. Щоправда з певними обмеженнями. Пише ресурс Supporters Ukraine

У лютому угорська асоціація звернулася до них з таким запитом, переконуючи, що прапор «Великої Угорщини» не уособлює фашизм або нацизм, і має суто історичне значення.

Футбольна асоціація Угорщини стверджує, що начебто таке рішення дозволить використання на стадіоні банерів, які символізують повагу до їхньої країни, а також солідарність із уболівальниками з-за кордону. Разом с тим до символіки будуть певні вимоги. Там повинна бути зображена лише карта «історичної Угорщини» без інших символів чи написів і з використанням лише червоного, білого та зеленого кольорів.

У 2016 році FARE констатувала, що символ «Великої Угорщини» має ревізіоністський характер і вказує на прагнення «відновити кордони Королівства Угорщина до Першої світової війни».

У листопаді 2022 року угорський прем’єр Віктор Орбан викликав дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта «Великої Угорщини».

Реакція румунів

Румунська федерація з футболу заявила, що УЄФА і FARE насправді не давали згоди на використання символіки «Великої Угорщини» на матчах, про що раніше заявили в Угорщині. Про це йдеться у сьогоднішній заяві організації. 

Румунська футбольна федерація (FRF) заявила, що звернулася за роз’ясненнями до УЄФА щодо символіки «Великої Угорщини». Отримавши відповідь, румунська федерація заперечує заяву Угорської федерації з футболу та зазначає, що УЄФА не дозволяла і не дозволятиме показ згаданої символіки на матчах європейського рівня.

«Ми вважаємо, що Угорська футбольна асоціація помилково зробила свою заяву, оскільки демонстрація цих символів є порушенням дисциплінарних правил УЄФА (про гасла провокативного або політичного змісту) і FRF обов’язково винесе питання на розгляд дисциплінарних комітетів, якщо виникне така необхідність», – йдеться у заяві румунської федерації. 

FRF також нагадала, що ревізіонізм у футболі неприйнятний, та довіряє дисциплінарним комітетам УЄФА у тому, що демонстрація цієї символіки буде мати наслідки, оскільки вона може підбурювати ненависть і провокувати сутички на матчах. 

Цікаво, що Збірна Угорщини розпочинає свій виступ у відбірковому турнірі наступного понеділка, але вже завтра проведе товариський домашній матч проти збірної Естонії.

«Логічно очікувати, що на цій грі вони й спробують на повну скористатися цим рішенням УЄФА. Якщо там можна, то ми будемо вимагати від УЄФА дозволу використовувати карту Великої України 1918 року», – пише ресурс Supporters Ukraine.

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Теги: прапор Угорщина Віктор Орбан скандал фашизм

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