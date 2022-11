Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у конфуз через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

На предмет одягу прем'єр-міністра Угорщини звернув увагу німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд. Він поділився публікацією на свій сторінці і з сарказмом зазначив, що такі витівки угорського прем’єра «дуже заспокійливі для країн-сусідів».

«Прем'єр-міністр Угорщини – у шарфі з картою «Великої Угорщини». Як заспокійливо для сусідів Угорщини», – написав Фройнд.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z