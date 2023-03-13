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Негулевський нібито захотів пограбувати Мінекології на $200 млн і втекти в Азію – ЗМІ

glavcom.ua
Негулевський нібито захотів пограбувати Мінекології на $200 млн і втекти в Азію – ЗМІ
Скандальновідомий «слуга» Ігор Негулевський
фото: kp.ua

ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології

У мережі опублікували аудіозапис, на якому нібито народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Негулевський розповідає про свої плани «взяти під контроль» Мінекології. Після цього він планує перевести вкрадені гроші в офшори та «тихенько відійти в ліс», тобто втекти в Азію. Аудіозапис розмови опублікувало видання «Обозреватель».

Співрозмовником Негулевського нібито є інший скандальний «слуга народу» Микола Тищенко.

Чоловік із голосом, схожим на Негулевського, сказав, що Мінекології можна взяти під контроль за три місяці й так через нього вкрасти ще «сотню» (млн доларів – «Главком»), після чого втекти в Азію, де його ніхто не знайде.

«Ми можемо забрати собі повністю міністерство під контроль якесь, припустимо. Наразі тимчасові слідчі комісії перевіряють рік, а може й два роки, все, що пов'язано з екологією – видобуток, нафта, газ, ліс, будь-яка труба на будь-якому підприємстві. Можемо по ходу і забрати це міністерство. Тут вистачить три місяці», – каже хтось голосом Негулевського.

За його словами, вкрадені кошти потім потрібно перевести в офшор і вивезти через швейцарські банки, бо ті не видають імен кінцевих бенефіціарів. Чоловік з голосом Негулевського сподівається, що на життя йому вистачить $200 млн і що його ніхто потім не знайде.

Нагадаємо, що влітку 2022 року Ігор Негулевський невдало попіарився у військовому мобільному шпиталі в Миколаївській області. На своїй сторінці у Facebook він точно повідомив, де саме розташований мобільний шпиталь. Через кілька днів російські війська зруйнували його крилатими ракетами.

До слова, екснардеп Микола Тищенко нещодавно втрапив у гучний скандал через свою поїздку до Таїланду під час війни. 

Теги: депутат гроші Мінекології скандал Ігор Негулевський Микола Тищенко

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