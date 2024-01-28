Хусити атакували військовий корабель Британії

Есмінець був змушений захищатися ракетами Sea Viper

У Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond, повідомляє The Sun.

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Есмінець був змушений захищатися ракетами Sea Viper, оскільки бойовики продовжували свою безперервну кампанію атак. Пізніше міністерство оборони Великої Британії заявило, що воно «успішно відбило» атаку безпілотників хуситів, випущених по кораблю HMS Diamond.

Екіпаж на борту HMS Diamond під час атаки фото: скріншот із відео

Військовий корабель використовував свої ракети Sea Viper, щоб знищити загрозу з боку повстанців у зіткненні. Цьому кораблю вже доводилося протистояти хуситам, які продовжують свою агресивну кампанію на одному з найжвавіших морських шляхів у світі.

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«Учора корабель HMS Diamond успішно відбив атаку безпілотника, розпочату підтримуваними Іраном хуситами в Червоному морі. Розгорнувши свій ракетний комплекс Sea Viper, Diamond знищив націлений на нього безпілотник, при цьому Diamond і його екіпаж не постраждали», – заявили в Міноборони Британії.

Напередодні військові США завдали удару по хуситах в Ємені після того, як бойовики вкотре атакували цивільні судна.

Нагадаємо, що напередодні єменські хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda, який перебував в Аденській затоці і перевозив нафтопродукти російського походження. Унаслідок цього на борту спалахнула пожежа, ніхто не постраждав.

Раніше хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

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Як повідоммлялося, військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.