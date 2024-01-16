США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів

Морські котики військово-морських сил США вилучили компоненти балістичних і крилатих ракет іранського виробництва

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції. Про це йдеться у сьогоднішній заяві Центрального командування Збройних сил США.

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«Морські котики ВМС США, що діяли з есмінця ВМС США Lewis B Puller (Esb 3) за підтримки гелікоптерів і безпілотних літальних апаратів, здійснили складну висадку на судно поблизу узбережжя Сомалі в міжнародних водах Аравійського моря, вилучивши компоненти балістичних і крилатих ракет іранського виробництва», – зазначено в дописі.

Повідомляється, що серед вилученого – двигуни, системи наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності і протикорабельних крилатих ракет, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною. Початковий аналіз вказує на те, що ця ж зброя використовується хуситами для погроз і нападів на моряків на міжнародних торгових суднах, що прямують транзитом через Червоне море.

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«Це перше вилучення летальних сучасних звичайних озброєнь, поставлених Іраном хуситам, з часу початку нападів хуситів на торговельні судна в листопаді 2023 року. Це також перша конфіскація ВМС США передових компонентів балістичних ракет і крилатих ракет іранського виробництва, здійсненою з листопада 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Серед вилученого обладнання – двигуни, системи наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності фото: X/U.S. Central Command

Зазначається, що пряме чи опосередковане постачання, продаж або передача зброї хуситам в Ємені порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН 2216 і міжнародне право.

Двоє «морських котиків» ВМС США, які брали безпосередню участь у цій операції, зникли в морі.

«Ми проводимо вичерпні пошуки наших зниклих товаришів по команді», – заявив командувач Центрального командування Збройних сил США генерал Майкл Ерік Курілла.

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Сили ВМС США визнали судно небезпечним і затопили його. Доля 14 членів екіпажу плавзасобу визначається відповідно до міжнародного права.

«Очевидно, що Іран продовжує постачати сучасну летальну допомогу хуситам. Це ще один приклад того, як Іран активно сіє нестабільність в усьому регіоні, що є прямим порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2216 і міжнародного права. Ми продовжимо працювати з регіональними і міжнародними партнерами, щоб викрити і припинити ці зусилля, і в кінцевому підсумку відновити свободу судноплавства», – сказав генерал Майкл Ерік Курілла

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.