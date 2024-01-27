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Хусити атакували танкер із російською нафтою. США відповіли

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хусити атакували танкер із російською нафтою. США відповіли
США відповіли на удар хуситів по танкеру Marlin Luanda
фото з відкритих джерел

Американці знищили протикорабельну ракету хуситів

Військові США завдали удару по хуситах в Ємені після того, як бойовики вкотре атакували цивільні судна. Про це повідомило центральне командування армії США у Twitter (X).

«27 січня приблизно о 3:45 ранку (за часом Сани, столиці Ємену) сили Центрального командування США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка була спрямована в Червоне море і була готова до запуску», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили США виявили ракету в районах Ємену, які контролюють хусити, і визначили, що вона становить безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів військово-морських сил США в регіоні. Тоді американські військові завдали удару та знищили ракету в цілях самооборони.

Нагадаємо, що напередодні єменські хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda, який перебував в Аденській затоці і перевозив нафтопродукти російського походження. Унаслідок цього на борту спалахнула пожежа, ніхто не постраждав.

Раніше хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідоммлялося, військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі. 

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: США корабель Ємен

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