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Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
фото з відкритих джерел

Екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна

Хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети. Про це інформує Центральне командування Збройних сил США

«18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом – ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією», – йдеться у повідомленні.

За відомостями військових, екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

Повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: США балістичні ракети навчання Велика Британія корабель Ємен Сомалі

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