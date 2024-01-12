Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають

Угрупування було створене в 1990-х роках та становить близько третини населення Ємену

На озброєнні у хуситів є іранські ракети із заявленою дальністю ураження цілей до 800 км

Хусити або Ансар Аллах (Прибічники Бога) – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Воно було створене в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії в Ємені та виступало проти тодішнього президента Алі Абдулли Салеха.

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Конфлікт з Саудівською Аравією та угода про перемир'я

Хусити проживають переважно на півночі Ємену, становлячи близько третини населення країни, та сповідують зейдитський мазхаб. В 2004 році самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в дискримінації зейдитського населення. Після його смерті керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси.

Інфографіка: The Guardian

Оскільки напруга з урядом зростала, хусити вели серію партизанських воєн з національною армією та короткий прикордонний конфлікт із сунітською Саудівською Аравією. В 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська придушили заколот. У лютому 2010 року між хуситами і владою Ємену було підписано угоду про припинення вогню.

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Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану, а хусити заявляють, що захищають шиїзм від впливу сунізму, який сповідує більшість населення країни. Крім цього, однією з вимог хуситів було надання більшої автономії північній провінції Саада, в якій проживають здебільшого шиїти. Противники хуситів вважають, що вони намагаються відродити зейдитський імамат, що існував на території Північного Ємену до революції 1962.

Санкції та підтримка ХАМАСу

Бойовим крилом руху вважають угруповання «Ансар Аллах». У листопаді 2014 року Рада Безпеки ООН наклала санкції на військових лідерів угруповання Абдель-Халіда аль-Хуси і Абдаллаха Яхью аль-Хакіма за «загрозу миру, стабільності країни, і перешкоду політичному процесу».

Хуситів підтримує Іран через його давню ворожнечу з Саудівською Аравією. А хусити підтримують рух ХАМАС у секторі Гази. 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС почав завдавати масовані удари по Ізраїлю, лідер хуситів заявив, що його сили «готові рухатися сотнями тисяч, щоб приєднатися до палестинського народу та протистояти ворогу».

Озброєння хуситів

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що єменські хусити досі можуть мати в своєму розпорядженні старі радянські ракети П-15 «Рубеж» та китайські ПКР C-801 (із дальністю стрільби до 40 км), які були в розпорядженні урядових військ Ємену до 2014 року. Реальна боєздатність цих ракет наразі може викликати питання, але це не заважає єменським хуситам демонструвати їх на різного роду парадах.

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Реально небезпечними зразками протикорабельних ракет в розпорядженні єменських хуситів є іранські Ghadir під єменським позначенням Al-Mandab-2, що мають заявлену дальність стрільби до 300 км та виглядають як вдосконалена копія китайської C-801. Крім того, хусити мають іранські протикорабельні ракети Paveh-351, що мають заявлену дальність стрільби до 800 км, та іранські Sejil з дальністю пуску до 180 км.

Що стосується балістичних протикорабельних ракет, то в розпорядженні єменських хуситів є Mohit – конвертовані для стрільби по надводним цілям зенітні ракети від комплексу С-75, відповідно модифіковані комплектуючими від Ірану. Крім того, єменські хусити мають також іранські балістичні ракети Fateh-313 та Raad-500 (дальність 450 км та 500 км відповідно) у модифікаціях, адаптованих для стрільби по морським цілям.

IISS звернув увагу і на специфічні зразки під єменською назвою Faleq, Mayun та Al-Bahr, котрі є протикорабельними балістичними ракетами місцевого виробництва, але однак виготовляються з контрабандних комплектуючих від Ірану.

Як раніше повідомлялося, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».