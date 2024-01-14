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Хусити заявляють про нові удари Британії та США по Ємену

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хусити заявляють про нові удари Британії та США по Ємену
Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків
фото з відкритих джерел

Удари спрямовані на об’єкт хуситів на північ від провінції Ходейда

Британські та американські війська завдали нових ударів по військових об'єктах у Ємені. Про це заявили єменські хусити, повідомляє Al Arabiya.

Як зазначається, удари Британії та США спрямовані на об’єкт хуситів на північ від провінції Ходейда.

Нагадаємо, у листопаді воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як «єменські хусити», розпочало атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

10 січня хусити провели одну з наймасштабніших атак у Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США збили 24 ракети й БпЛА бойовиків, запущених з території Ємену.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені. 

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають

 

Теги: тероризм США Ємен

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