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Від ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер у Червоному морі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Від ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер у Червоному морі
Хусити атакували танкер Marlin Luanda
фото з відкритих джерел

Судно було вражене протикорабельною балістичною ракетою

Єменські хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda, який перебував в Аденській затоці, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Про це повідомляє BBC з посиланням на оператора судна.

Власник танкера, компанія Trafigura, повідомив BBC, що удар призвів до пожежі в одному з вантажних відсіків судна, і для її локалізації використовується протипожежне обладнання. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Від ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер у Червоному морі фото 1

Зазначається, що інцидент стався за 60 морських миль на південний схід від Адена. Нафтовий танкер ходить під прапором Маршаллових островів.

За даними американських офіційних осіб, судно було вражене протикорабельною балістичною ракетою, а на його сигнал лиха відреагував військовий корабель.

Раніше про удар заявили представники хуситів, стверджуючи, що випустили по судну «низку відповідних морських ракет».

Нагадаємо, хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідоммлялося, Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі. 

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Теги: море корабель пожежа

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