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Кількість загиблих унаслідок теракту під Москвою зросла вдвічі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кількість загиблих унаслідок теракту під Москвою зросла вдвічі
22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
фото: tass.ru

Росіяни повідомляються, що затримали двох підозрюваних у вчиненні стрілянини

Кількість загиблих унаслідок атаки на музичний центр «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї зросла до щонайменше 83 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними Telegram-каналу Baza, росіяни затримали двох підозрюваних у Брянській області. Крім того, встановлені особи чотирьох із шести підозрюваних у вчиненні теракту. Усі вони є громадянами Таджикистану. Мережею ширяться їхні ймовірні фото. Інформація потребує підтвердження.

Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
фото: Telegram-канал Astra
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
фото: Telegram-канал Astra
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
фото: Telegram-канал Astra
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
Мережею ширяться фото ймовірних підозрюваних у вчиненні теракту під Москвою
фото: Telegram-канал Astra

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Тоді повідомлялося про щонайменше 40 загиблих та понад 100 поранених.

Як відомо, люди у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

До слова, російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою.

Читайте також: «Теракт» у подмосковському «Крокусі» – це інавгурація Путіна

Теги: росія теракт Москва росіяни

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