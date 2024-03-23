Стала відома кількість загиблих внаслідок теракту під Москвою
60 дорослих та одна дитина перебувають у тяжкому стані
Загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов, пише ВВС Україна.
За словами голови Підмосков'я, п'ятеро постраждалих у тяжкому стані. Усього госпіталізовано 115 осіб, п'ять із них – діти. 30 людей звернулися за амбулаторною допомогою.
В будівлі були заблоковані двері, які відвідувачам довелося вибивати. Повідомлялося про перевірку на парковці біля Crocus City Hall мікроавтобуса «з українськими номерами старого зразка» та пошук білого Renault Logan з тверськими номерами. Чи залишились учасники нападу у будівлі, незрозуміло. Відомо лише, що усередину зайшов спецназ Росгвардії.
Охорону Crocus City Hall забезпечував ПОП «Крокус Профі». Власники компанії – 57-річний Каміл Алієв (йому належить 90%) та 68-річний Віктор Котов (10%). До 2010 року частку 3,2% мав Араз Агаларов, який володіє Crocus City Hall. Чисельність співробітників ПОП «Крокус Профі», згідно з базою СПАРК, 166 осіб. Охороні дозволено лише кийки та електрошокери. Однак на території Crocus City Hall є група швидкого реагування Росгвардії, озброєна вогнепальною зброєю.
У Москві евакуювали відвідувачів усіх торгових центрів. У Санкт-Петербурзі було виявлено невідому чорну скриньку в ТЦ «Галерея», людей звідти евакуювали. Також у Петербурзі поліція закриває бари. Російські регіони один за одним оголошують про відміну масових заходів. Мінкульт Росії відмінив всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури.
Нагадаємо, російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою.
До слова, головне управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.
Коментарі — 0