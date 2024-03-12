Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg

Єврокомісія цього тижня має представити рамки переговорів щодо процесу вступу України до ЄС

Сьогодні, 12 березня, урядовці у сфері фінансів Європейського Союзу мають обговорити питання виділення грошей для України, які були отримані від податку на надприбуток від заморожених активів центрального банку РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зокрема, на цьому тижні очікується, що Європейська комісія представить рамки переговорів щодо процесу вступу України до ЄС, а також направить платіж у розмірі 4,5 мільярда євро для підтримки українського бюджету.

У Bloomberg зазначили, що Європейський Союз «рухається вперед на різних фронтах», аби надалі підтримувати Україну, та шукає різні шляхи для цього, але спроби блоку можуть бути безрезультатними через складну ситуацію на фронті, так як кількість снарядів для України «небезпечно зменшується».

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Нагадаємо, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

«Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили», – сказала віцепрем'єр-міністерка журналістам.

Стало відомо, що у ЄС зберігаються заблоковані російські активи на суму понад 200 мільярдів євро. З початку повномасштабної війни країни-члени спільноти сперечалися про те, чи можна використати гроші. Зараз справи пожвавлюються: адже відсотки з активів мають допомогти Україні.

Втім, Євросоюз має намір конфіскувати заморожені активи країни-агресора лише тоді, коли Росія відмовиться виплатити Україні репарації після завершення війни.