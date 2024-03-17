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Захарова влаштувала істерику через заяву Макрона про припинення вогню на час Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Захарова влаштувала істерику через заяву Макрона про припинення вогню на час Олімпіади
Захарова вже традиційно не навела жодних доказів, які могли б підтвердити її слова

Захарова запропонувала Франції припинити постачати озброєння

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала істерику через заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Франція запропонує РФ запровадити режим припинення вогню в Україні на час Олімпійських ігор.

«Виходжу з пропозицією у відповідь до Макрона: припинити постачання озброєнь, з яких вбивають мирних, а також припинити спонсорувати тероризм», – заявила Захарова.

Разом з тим, вона вже традиційно не навела жодних доказів, які могли б підтвердити її слова.

Також вона з незрозумілих причин згадала про близькосхідний конфлікт.

«Друга пропозиція до Макрона: висунути аналогічну пропозицію до сторін близькосхідного конфлікту. Від слова Франції, напевно, там багато залежить», – сказала речниця МЗС РФ.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Франція Еммануель Макрон Олімпіада росія

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