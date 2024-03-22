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Розвідка відреагувала на теракт в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка відреагувала на теракт в Росії
Понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол»
скріншот з відео

Внаслідок теракту відомо щонайменше про 40 загиблих та понад 100 поранених

Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі виданню «Українська правда».

За словами Юсова, «кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити».

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих.

Так, кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.

Як зазначають Telegram-канали, відомо щонайменше про 40 загиблих та понад 100 поранених станом на 20:15.

Згодом концертний зал загорівся, над ним видно клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Крім того, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол». Пожежу не можуть почати гасити, оскільки очікують на спецпідрозділи.

Зазначається, що саме в цей час у концертному залі відбувався концерт групи під назвою «Пікнік». До слова, у травні минулого року соліст цієї групи допоміг «бійцям СВО». 

Нагадаємо, ще 7 березня про підготовку великої атаки на скупчення людей у Москві попередили громадян посольства низки західних країн, зокрема США. Вони рекомендували уникати великих скупчень людей і не їздити в країну. 

Згодом ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії.

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Теги: теракт розвідка Москва ГУР росія

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