Жахливі місяці грядуть...

Уміло й видовищно проведений «теракт» у подмосковському Крокусі – це інавгурація путіна. Його ізбірателі на інший салют із нагоди переобрання не заслуговують. Хай вчать отечественную історію сходження їхнього домарощеного режиму. Грунтується він на страху, а страх – логічний продукт нагонки й залякування.

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Коли людожерам потрібно було вперше інтронізувати чекіста на трон – вони організували серію вибухів у багатоквартирних будинках у рамках розвантаження мішків із цукром (звідси – «рязанський цукор»). Коли людожерам потрібно було виправдати Другу чеченську різню – вони поставили мальовничий мюзикл Норд-Ост з елементами димових спецефектів. Коли людожерам треба залякати до усрачки свій народець напередодні мобілізації гарматного м’яса – вони з фірмовим почуттям гумору влаштували пекельний «пікнік» на концерті рок-групи, яка належить до «исконно питерских». Тепер Кобзон має конкуренцію з рокерами.

Для нас – нічого доброго. Жахливі місяці грядуть. Чекістсько-терористичний режим на куражі, на підйомі, в хорошій формі.

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Звір смакує кровицю.

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