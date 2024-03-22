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Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі
Будівля «Крокус Сіті Холл» охоплена вогнем, пролунало щонайменше два вибухи
фото: Roman Denisov/TASS

Чоловіки у камуфляжі відкрили вогонь по людях, згодом у концертному залі розпочалася масштабна пожежа

Сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Про це стало відомо з російських телеграм-каналів та видань.

За словами очевидців кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Також особи зі зброєю увірвалися в 14 зал центру. Очевидці зняли нападників.

Telegram-канали написали про щонайменше 40 забиглих та більше 100 поранених станом на 20:15.

Згодом концертний зал загорівся, над ним видно клуби чорного диму. Очевидці повідомляли, що пролунав вибух.

За попередніми даними, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол». Пожежу не можуть почати гасити, адже пожежники не можуть розпочати гасіння вогню і порятунок людей, оскільки очікують на спецпідрозділи.

«Співробітники московського СОБР та ОМОН підняті по тривозі і прямують до «Крокусу Сіті Холл», – йдеться у публікації агентства ТАСС.

Зазначається, що саме в цей час у концертному залі відбувався концерт групи під назвою «Пікнік». До слова, у травні минулого року соліст цієї групи допоміг «бійцям СВО». 

Губернатор Московської області Андрій Воробйов виїхав на місце події. Мотиви нападників невідомі. Силові структури називають те, що трапилося, терактом. 

Нагадаємо, ще 7 березня про підготовку великої атаки на скупчення людей у Москві попередили громадян посольства низки західних країн, зокрема США. Вони рекомендували уникати великих скупчень людей і не їздити в країну. 

Згодом ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії.

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Теги: Москва теракт відео стрілянина

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