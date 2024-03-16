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Палять кабінки та фарбують бюлетені: росіяни влаштовують диверсії на виборчих дільницях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Палять кабінки та фарбують бюлетені: росіяни влаштовують диверсії на виборчих дільницях
У Митищах пенсіонерка підпалила кабінку для голосування
фото з відкритих джерел

За останню добу було порушено щонайменше 15 кримінальних справ за спроби пошкодити бюлетені  

Росіяни під час так званих виборів президента псують бюлетені та влаштовують різноманітні диверсії на дільницях. Про випадки в різних куточках країни повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, за останню добу було порушено щонайменше 15 кримінальних справ через спроби підпалити виборчі дільниці або залити урни з бюлетенями барвниками.

У Єкатеринбурзі професорка вишу хотіла зіпсувати бюлетені фарбою

Так, професорку вишу, яка намагалася зіпсувати бюлетені в Єкатеринбурзі, заарештовано на 15 діб. Жінку 1974 року народження було доставлено до чергової частини після того, як вона намагалася пронести на виборчу дільницю зелену фарбу для псування бюлетенів.

Студент підірвав петарду на виборчій дільниці у Тобольську

На виборчій дільниці у Тобольську студент підірвав петарду. Як пишуть ЗМІ, 15 березня 22-річному Донієржону зателефонували невідомі співробітники правоохоронних органів. Шахраї переконали студента медичного коледжу, що його рахунки в небезпеці – Донієржона вмовили взяти кілька кредитів, після чого за допомогою банківських терміналів він відправив шахраям 1880000 рублів.

Виборча дільниця у Тобольську, на якій підірвав петарду 22-річний Донієржон
Виборча дільниця у Тобольську, на якій підірвав петарду 22-річний Донієржон
фото з відкритих джерел

Злочинці сказали студенту, що він може повернути гроші, але тільки якщо підірве петарду на виборчій дільниці. Хлопець пішов у магазин феєрверків, купив петарду і вирушив на дільницю розташовану в гімназії імені Ліцмана у сьомому мікрорайоні.

Там Донієржон висадив у повітря піротехніку, причому невдало – хлопець отримав рвану рану лівої кисті і садна на лобі, після чого був затриманий. Уродженцю Таджикистану може загрожувати кримінальна справа за статтею про перешкоджання здійсненню виборчих прав.

У Митищах пенсіонерка підпалила кабінку для голосування

83-річна жінка підпалила кабінку для голосування у Митищах. Наразі їй може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі. За даними «Бази», пенсіонерка Раїса Х. підійшла до кабінки для голосування, облила штору легкозаймистою рідиною та підпалила.

Пенсіонерка облила штору легкозаймистою речовиною та підпалила
Пенсіонерка облила штору легкозаймистою речовиною та підпалила
фото з відкритих джерел

За версією слідства, Раїса діяла у складі групи осіб за попередньою змовою – підпалити кабінку її вмовили шахраї. На жінку вже порушили справу за частиною другою статті 141 КК РФ (Перешкода здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій).

У Москві дівчина вилила фарбу в урну з бюлетенями

У Москві 20-річна Аліна Невмянова вилила фарбу в урну для бюлетенів на виборчій дільниці на Алтуфіївському шосе.

Проти дівчини завели кримінальну справу про «перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій, скоєному групою осіб», їй загрожує до п'яти років колонії. Наразі суд відправив Аліну до СІЗО.

Раніше повідомлялося, що на виборах президента Російської Федерації росіяни голосують за керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: росіяни магазин повітря жінка гроші

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