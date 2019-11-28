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    У світі

    Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 35

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    Пошуково-рятувальні роботи тривають - Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 35
    Пошуково-рятувальні роботи тривають

    Рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів майже 45 осіб

    Влада Албанії оприлюднила уточнені дані про кількість загиблих в результаті потужного землетрусу.

    Про це повідомляє Albanian Daily News.

    Кількість  жертв землетрусу досягла 35 осіб, понад  650 отримали поранення.

    Рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів майже 45 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

    Раніше повідомлялося про 32 загиблих і 658 постраждалих.

    Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 стався вранці у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Поштовхи також відчувались у Косові та Греції.

    Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.

    У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.

    27 листопада в Албанії стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера.

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