Зросло число загиблих від землетрусу в Албанії



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Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада

27 листопада рятувальники дістали з-під завалів 46 людей

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 28.

За даними міністерства оборони країни, ще близько 650 людей отримали травми.

27 листопада рятувальники дістали з-під завалів 46 людей.

Раніше повідомлялося, що жертвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали щонайменше 13 людей.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.

В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса.

Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.

У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.

Джерело: Радіо Свобода