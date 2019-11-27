Зросло число загиблих від землетрусу в Албанії
Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на вівторок, 26 листопада
27 листопада рятувальники дістали з-під завалів 46 людей
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 28.
За даними міністерства оборони країни, ще близько 650 людей отримали травми.
27 листопада рятувальники дістали з-під завалів 46 людей.
Раніше повідомлялося, що жертвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок, стали щонайменше 13 людей.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.
В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса.
Live from Albania now.— Elizana Xhameta (@elizanaxhameta) 26 ноября 2019 г.
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#PrayforAlbania pic.twitter.com/khOEbLe3Bc
Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.
У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.
Джерело: Радіо Свобода