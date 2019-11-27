В Албанії стався ще один потужний землетрус



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За останніми даними, жертвами стихійного лиха стали 32 людини, більше 600 поранені

В Албанії стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера. Днем раніше інший землетрус забрав життя 32 людей.

Про це повідомляє ANSA.

«Землетрус магнітудою 5,6 стався 27 листопада вдень приблизно за 40 кілометрів від столиці Албанії з епіцентром в Адріатичному морі. Днем раніше інший землетрус призвів до десятків смертей, міністерство оборони тимчасово припинило рятувальні операції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 стався вранці у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Поштовхи також відчувались у Косові та Греції.

Кількість загиблих зросла до 32 осіб, ще 658 постраждали.

Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.

У Міністерстві закордонних справ України закликають українських громадян, які перебувають в Албанії, де стався потужний землетрус, вийти на зв’язок з рідними.