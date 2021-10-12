Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію»

Лідер КНДР звинуватив США в розпалюванні напруженості між Північною та Південною Кореєю

Північна Корея продовжить зміцнювати сили самооборони для протидії ворожим силам. Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, який також пообіцяв побудувати «непереможну армію» перед обличчям ворожої політики США. Про це він заявив у ході свого виступу на виставці військової техніки, повідомляє у вівторок, 11 жовтня, ВВС.

У своєму виступі на виставці «Самооборона 2021» у Пхеньяні, на якій було представлено безліч військової техніки, включаючи танки, Кім Чен Ин закликав до нарощування військової потужності на півдні та наголосив, що Північна Корея не хоче воювати зі своїм сусідом, Південною Кореєю.

Кім Чен Ин додав, що розробка зброї була призначена для самооборони, а не для початку війни.

Він також звинуватив США в розпалюванні напруженості між Північною та Південною Кореєю. Кім Чен Ин додав, що не було «жодних поведінкових підстав», щоб змусити Північну Корею повірити в те, що США не налаштовані вороже.

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

До слова, КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати.