КНДР готова до нових переговорів з Південною Кореєю

Предметом переговорів може стати офіційне закінчення війни між державами

Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чин заявила про готовність провести міжкорейський саміт, але якщо буде забезпечено взаємну повагу двох сторін. Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що тільки при збереженні неупередженості та поваги один до одного може бути гладке взаєморозуміння між Північчю і Півднем», – сказала Кім Е Чен.

Вона додала, що обговорення має шанс для розв'язання проблем, включаючи поновлення спільного офісу для зв'язку між Північчю і Півднем. А також оголошення про припинення війни.

У КНДР звинувачують США в тому, що вони впродовж десятиліть заважають покласти край війні, вимагаючи відмовитися від ядерної зброї.

«Я відчувала, що атмосфера в південнокорейської громадськості, яка бажає вивести міжкорейські відносини з глухого кута і як можна швидше досягти мирної стабільності, непереборно сильна. У нас теж є таке ж бажання», – резюмувала Кім Е Чин.

Зазначимо, попри те, що держави де-факто не воюють вже майже 70 років, між ними досі не укладена угода про мир.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше цього тижня стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».