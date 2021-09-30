Кім Чен Ин знову заявив про готовність відновити зв'язок з Південною Кореєю

Кім Чен Ин хоче «реалізувати бажання всієї корейської нації» та встановити міцний мир в прикордонних відносинах

Лідер Північної Кореї сказав, що зв'язок можуть відновити у жовтні

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність відновити гарячу лінію зв'язку з Південною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

Лідер Північної Кореї сказав, що зв'язок можуть відновити у жовтні.

За його словами, рішення покликано допомогти «реалізувати бажання всієї корейської нації» та встановити міцний мир у прикордонних відносинах.

Міністерство об'єднання Республіки Корея вже привітало пропозицію Кім Чен Ина.

Як відомо, КНДР перервала канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон. Лінії зв'язку відновили в серпні 2021, але пропрацювали вони лише кілька тижнів. Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї.

Раніше вже повідомлялося, що КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.

До слова, цього тижня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».