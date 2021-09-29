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    Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети

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    КНДР заявила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети під назвою Hwasong-8 - Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети

    КНДР заявила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети під назвою Hwasong-8

    фото: KCNA

    КНДР назвала нову ракету «стратегічною зброєю», що зазвичай означає, що вона має ядерний потенціал

    Північна Корея заявила про успішне випробування 28 вересня нової гіперзвукової ракети під назвою Hwasong-8. Про це повідомляє ВВС.

    Державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що нова ракета була однією з «п'яти найважливіших» нових систем озброєнь у п'ятирічному плані військового розвитку країни.

    КНДР назвала нову ракету «стратегічною зброєю», що зазвичай означає, що вона має ядерний потенціал. Останній запуск став третім ракетним випробуванням у країні цього місяця.

    Наголошується, що гіперзвукові ракети набагато швидші та більш маневрові, ніж звичайні, що ускладнює їхнє перехоплення системами протиракетної оборони.

    Раніше у вівторок комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

    До слова, КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.

    Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

    Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

    Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

    Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

    Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

    До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

    Теги: ядерна зброя військові навчання військові Північна Корея ракета озброєння
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    Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети