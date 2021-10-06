Південна Корея почне комерційне використання водневих трамваїв

Інноваційний проєкт, в який інвестовано $36 млн, стартує з 2024 року

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї інвестує в проєкт створення водневих трамваїв $36 млн. Передбачається, що комерційне використання інноваційного транспортного засобу почнеться у 2024 році, – повідомляє H2 View.

Завдяки мобільним рішенням з нульовим рівнем викидів, які є ключовим аспектом для досягнення вуглецево-нейтральних цілей, у трамваї будуть використовуватися водневі паливні елементи, розроблені компанією Hyundai Rotem. Їх потужність – 380 кВт.

На відміну від водневих автомобілів, паливні елементи будуть розміщені на даху – для підвищення заходів безпеки, а також для забезпечення більшого простору для пасажирів. Компоненти для водневого трамвая будуть постачатися різними виробниками. Для підтримки нового транспортного засобу буде розроблена інфраструктура для заправки.

Очікується, що у 2023 році водневий трамвай пройде випробування, а у 2024 році уряд Південної Кореї підтримає його серійне виробництво. Держава активно підтримує та розвиває водневу економіку, за прогнозами, ринок водню у країні до 2030 року збільшиться майже вдвічі та складе $24 млрд.