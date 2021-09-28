КНДР випустила снаряд в Японське море

Якщо буде підтверджено, що снаряд КНДР є балістичною ракетою, то це стане третім подібним запуском цього року

Розвідувальні органи Південної Кореї і США аналізують запуск для отримання додаткової інформації

Північна Корея провела запуск щонайменше однієї ракети в бік Японського моря. Про це повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на південнокорейських військових у вівторок, 28 вересня.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), був випущений щонайменше один невпізнаний снаряд в Японське море. Він вилетів з внутрішнього району на схід близько 6:40 ранку. Розвідувальні органи Південної Кореї і США аналізують запуск для отримання додаткової інформації.

«Наші військові уважно стежать за відповідними діями в координації зі США і підтримують стан готовності в рамках підготовки до додаткових запусків», – зазначили в JCS.

При цьому південнокорейські військові не уточнили, чи був запущений КНДР снаряд балістичною ракетою. Тим часом, японські ЗМІ з посиланням на уряд повідомляють, що імовірно КНДР запустила балістичну ракету. Також повідомляється, що снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії.

Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, то це стане третім подібним запуском цього року, а також шостим випробуванням зброї.

До слова, КНДР готова до нових переговорів з Південною Кореєю.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

До слова, Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».