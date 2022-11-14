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Зима сильно змінить умови війни – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зима сильно змінить умови війни – розвідка Британії
Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від холодових травм
фото ілюстративне

Світловий день взимку скоротиться, що призведе до меншої кількості наступальних дій

Будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, будуть частково залежати від настання зими. Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

«Зима змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для воїнів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що світловий день скоротиться до менш ніж дев'ять годин на добу, порівняно з 15-16 у розпал літа. Це призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній.

«Здатність нічного бачення є дорогоцінним товаром, що ще більше посилює небажання воювати вночі. Середня найвища температура знизиться з 13°C у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від холодових травм», – зазначає розвідка.

Крім того, у Британії зазначають, що вікно «золотої години», протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

«Сама погода, швидше за все, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми з обслуговуванням обладнання. Базові вправи, такі як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає», – додають у британській розвідці.

Зима сильно змінить умови війни – розвідка Британії фото 1

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Україна зима Велика Британія британська розвідка

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