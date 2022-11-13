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В Україну йдуть снігопади: де очікувати різку зміну погоди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну йдуть снігопади: де очікувати різку зміну погоди
Температура повітря з понеділка падатиме поступово
фото: glavcom.ua

16-17 листопада температура знизиться до мінусової 

З понеділка, 14 листопада, в Україну прийде похолодання, цього тижня очікується сніг у багатьох регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура з понеділка падатиме поступово – у понеділок-вівторок до +3...+8°C, а з четверга – до -3°C...+4°C.

14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3...+8°C, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8...+13°C.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6...+7°C. Буде сухо, із сонячними проясненнями.

Та 16-17 листопада температура знизиться до «мінусів», йтиме мокрий сніг, прогнозує синоптик. «А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження, і в другій половині тижня навіть вдень з'являться «мінуси» та випадатиме мокрий сніг», – зазначила Діденко.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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Теги: повітря прогноз погоди снігопад Наталка Діденко

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