Трамп побачив «багато ненависті» на з'їзді демократів



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Цього року з'їзд Демократичної партії США проходить онлайн через пандемію коронавірусу

Чинний президент США дивився трансляцію з'їзду Демократичної партії, але «не всю»

Президент США Дональд Трамп звинуватив членів Демократичної партії в тому, що на з'їзді їх політсили прозвучало «багато ненависті».

Трамп зізнався в ефірі телеканалу Fox News, що дивився трансляцію з'їзду, але «не всю».

«Було багато ненависті», – прокоментував глава Білого дому виступ демократів, які в різко критикували Трампа і його політику.

Цього року з'їзд Демократичної партії США проходить онлайн через пандемію коронавірусу. На ньому колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.