Байден погодився стати кандидатом в президенти та звернувся до американців

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці»

Колишній віцепрезидент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на пост президента.

Про це Байден заявив під час віртуального з'їзду партії, трансляція якого велася у Twitter.

Він закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

«Для мене велика честь прийняти цю номінацію в президенти США. Настав час для нас усіх об'єднатися. Об'єднавшись, ми зможемо і обов'язково подолаємо цю епоху темряви в Америці» – сказав Байден.

Він пообіцяв бути «союзником світла, а не темряви».

We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi