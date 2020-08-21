Байден погодився стати кандидатом в президенти та звернувся до американців



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Джо Байден пообіцяв бути «союзником світла, а не темряви»

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці»

Колишній віцепрезидент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на пост президента.

Про це Байден заявив під час віртуального з'їзду партії, трансляція якого велася у Twitter.

Він закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

«Для мене велика честь прийняти цю номінацію в президенти США. Настав час для нас усіх об'єднатися. Об'єднавшись, ми зможемо і обов'язково подолаємо цю епоху темряви в Америці» – сказав Байден.

Він пообіцяв бути «союзником світла, а не темряви».

We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

«Дайте людям світло – і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурив Америку в темряву протягом вже довгого часу. Занадто багато агресії, страху, поділу. Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду витягати із нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви», – заявив Байден.

Цього року з'їзд Демократичної партії США проходить онлайн через пандемію коронавірусу. На ньому колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.