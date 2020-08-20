Демократи затвердили кандидатку на посаду віцепрезидента США



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55-річна Камала Гарріс стала першою жінкою-афроамериканкою, висунутою у віцепрезиденти США

Джо Байден представив Камалу Гарріс як кандидатку у віце-президенти США 12 серпня

Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.

Відповідне рішення було оголошено на з'їзді партії, яке відбулося у віртуальному форматі у місті Мілуокі (штат Вісконсін), повідомляє телеканал CNN.

55-річна Гарріс стала першою жінкою-афроамериканкою, висунутою у віцепрезиденти США. Джо Байден представив Камалу Гарріс як кандидатку у віцепрезиденти США 12 серпня. Вона є сенатором від Каліфорнії та колишнім прокурором цього штату.

Гарріс має намір обиратися разом з 77-річним кандидатом і колишнім віцепрезидентом США від Демпартії Джозефом Байденом.

Напередодні Демократична партія США офіційно затвердила Джо Байдена як єдиного кандидата на пост президента країни.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.