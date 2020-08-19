Демократи офіційно висунули Байдена на пост президента США



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Джо Байден позмагається за крісло президента США з чинним главою Білого дому Дональдом Трампом

Делегати від Демократичної партії з усіх 57 штатів і територій проводили голосування у відеоформаті

Демократична партія США офіційно затвердила Джо Байдена як єдиного кандидата на пост президента країни.

Про це повідомляє CBS News.

Делегати від Демократичної партії з усіх 57 штатів і територій проводили голосування у відеоформаті. Колегії вибірників були представлені дві кандидатури на пост глави держави – ексвіцепрезидент Джо Байден і сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс.

У підсумку більшість голосів отримав Байден. Серед вибірників, які підтримали його, були, зокрема офіцер служби безпеки в будівлі New York Times в Нью-Йорку Жаклін Бріттані, сенатор від штату Делавер Кріс Кунс, член Конгресу Ліза Блант Рочестер, вдова покійного сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн, колишній державний секретар Колін Пауелл.

Крім того, на підтримку Байдена також виступили чотири відомих республіканці, у тому числі колишній губернатор штату Огайо Джон Касіч.

Сенатор Берні Сандерс, який посів друге місце за кількістю голосів делегат, був підтриманий, крім інших, колишнім президентом профспілки Бобом Кінгом і конгресменом Олександрією Окасіо-Кортес.

До слова, напередодні Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.