Клінтон назвала вихід США з ракетного договору з РФ подарунком для Путіна



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Гілларі Клінтон

Клінтон зазначила, що російська сторона легко відбулася

Екс-глава Держдепартаменту США Гілларі Клінтон розкритикувала рішення адміністрації Білого дому вийти з Договору про скорочення ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це вона заявила під час виступу в Джорджтаунському університеті Вашингтона, повідомляє «Голос Америки».

«Це подарунок Путіну. США виходять з ДРСМД без залучення її до відповідальності за порушення договору», - заявила Клінтон.

Вона наголосила, що США мають знімки в доказ того, що Москва порушувала угоду. При цьому Клінтон зазначила, що російська сторона легко відбулася.

Колишній держсекретар також висловила жаль, що адміністрація Обами, в якій вона займала високу посаду, не вжила достатніх зусиль, щоб змусити Москву виконувати угоду.

«Нам необхідно було чітко дати зрозуміти – як американцям, так і громадянам Росії, Європи і іншим, що Росія ухиляється від виконання договору. Ми повинні були почати переговори з цього питання, щоб змусити Росію його дотримуватися. Замість цього ми просто вийшли з ДРСМД», – заявила Клінтон.

Як відомо, 2 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свої зобов'язання за Договором про ракети середньої і малої дальності.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія теж виходить із ракетного договору.

Після оголошення держсекретарем США Майком Помпео про припинення Вашингтоном виконання своїх зобов'язань у рамках ДРСМД американський лідер Дональд Трамп висловився про можливість укладення нової угоди з контролю над озброєннями.